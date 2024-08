Bayern-Profi nach Interview von Coach fassungslos

Nolls Trainer Alexander Zorniger war richtig sauer. Nach dem Schlusspfiff nahm er seinen jungen Goalie im Sky-Interview regelrecht auseinander. „Ich war schon lange nicht mehr so geladen auf einen einzelnen Spieler, weil es bisschen was mit der Arroganz von diesen jungen Spritzern zu tun hat“, schimpfte er. Und kündigte an: „Den Fehler sollte er nicht noch einmal machen, sonst kann sein Berater gern bei mir anrufen und fragen, warum er nicht spielt.“