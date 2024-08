Auf den Spuren der größten Verbrecher des Landes

Der erste Cobra-Einsatz war in der Murmetropole

Hier auf der „rechten Murseite“ machte ein weiterer Kriminalfall exakt am 16. Juni 1980 Geschichte. Denn in der Annenstraße 49 fand der österreichweit erste Cobra-Einsatz statt. Ein geistig verwirrter Mann überfiel eine Arztpraxis und nahm dabei 23 Personen – darunter drei Kinder – als Geisel. „Die Grazer Polizei war etwas überfordert, also hat man die Gendarmerie aus Wien angefordert“, erklärt der Guide. Doch der historische Einsatz eskalierte: „Das Gebäude wurde gestürmt, sie schossen wie die Wilden, und die Geiseln sprangen vom Balkon.“