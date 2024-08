Notarzt-Hubschrauber steht selbst vor Verlegung

Land und ÖAMTC in „enger Abstimmung“

Derzeit ist er nämlich noch am Flugplatz Wiener Neustadt-Ost stationiert. Dieser scheint den Verantwortlichen mittlerweile aber zu abgelegen zu (f)liegen. Daher wird „aus einsatztaktischen Gründen“ ein neuer Stützpunkt im Zentralraum angedacht. Auch wenn man derzeit noch keine Orte nennen möchte, so gilt hinter vorgehaltener Hand der Flugplatz Völtendorf in St. Pölten als Top-Favorit. „Zurzeit werden in enger Abstimmung mit dem Land Niederösterreich unterschiedliche Möglichkeiten evaluiert“, heißt es seitens der ÖAMTC-Flugrettung.