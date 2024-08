Islamisten ermordeten Wärter in russischem Lager

Anschläge in Russland nehmen zu

Russlands Sicherheits- und Geheimdienste konzentrieren sich derzeit vor allem auf den Krieg in der Ukraine. Zuletzt hatte es im Land immer mehr Anschläge mit islamistischem Hintergrund gegeben. Im März bekannte sich der Islamische Staat beispielsweise zu dem Massaker in einer Konzerthalle in Moskau. Dabei wurden mindestens 140 Menschen getötet.