Mit der Giraffe geht’s heuer zum Rupertikirtag

Austria oder Australia – eigentlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Nicht so auf der Trachtenmodemesse „fesch“ in der Brandboxx: „Wir haben Kunden aus der ganzen Welt bei uns, die Tracht für ihre Geschäfte weltweit bestellen. Sogar in den USA und Australien“, erzählt Brandboxx-Chef Markus Oberhamberger.