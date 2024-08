Mönchengladbach – Leverkusen ab 20.30 Uhr LIVE

Dennoch weist der Leverkusener Trainer die Favoritenrolle von sich. „Die hat für mich der FC Bayern München. Unser Ziel ist in den Top 4 zu bleiben. Das ist realistisch“, befand Alonso. Der Spanier hat bis auf Exequiel Palacios alle Spieler an Bord. „Es gibt eine große Vorfreude. In Mönchengladbach ist die Stimmung immer großartig und wir haben auch mehr als 5.000 Fans dabei“, sagte der 42-Jährige.