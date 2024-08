Neuer Kommandant gibt ab sofort die Befehle

Einsätze im In- und Ausland

Härtinger stammt aus St. Pölten und dient bereits seit 1984 beim Bundesheer. Seine Laufbahn begann er beim Landwehrstammregiment 33 in Mautern, der Offizier hatte verschiedenste Kommandantenfunktionen inne, ehe er 2023 ins Verteidigungsministerium gewechselt war. Zuvor hatte er Erfahrungen bei zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland gesammelt.