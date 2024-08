„Krieg erklärt“: Nun droht sogar ein Spielabbruch

Stimmungsboykott – was passiert nun?

Bereits beim DFB-Pokalspiel in Würzburg am vergangenen Wochenende hatte es einen 45-minütigen Stimmungsboykott gegeben. Nun gibt es große Bedenken, dass am Samstag gegen Kiel gewaltverherrlichende Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp und die übrigen Gesellschafter im Stadion gezeigt werden. Dann könnte der Schiedsrichter das Spiel sogar abbrechen ...