Betrüger räumte Konto per „Fernwartung“ leer

Der Betrüger erklärte der Pinzgauerin am Telefon, dass ihr Konto bei einem bekannten Online-Versandhändler gehackt worden sei. Unter dem Vorwand, das Problem schnellstmöglich zu lösen, überredete er sie, ein Fernwartungsprogramm zu installieren und ihm so Zugriff auf ihren Laptop zu gewähren. In der Folge loggte sich der Unbekannte auf verschiedenen Plattformen ein und forderte die 65-Jährige mehrfach auf, ihren ELBA-Zugang zu nutzen, um angebliche Kontobewegungen zu beobachten.