„DDR-Bauer“ muss sich heute rechtfertigen

Ob der Kauf des Hinterlehen Guts in Saalfelden rückabgewickelt muss, könnte sich bald entscheiden. Denn der deutsche Käufer muss am Mittwoch bei der Grundverkehrskommission vorstellig werden. Die Behörde prüft erneut, ob der Deutsche das landwirtschaftliche Anwesen überhaupt kaufen hätte dürfen. Wie „Krone“-Leser wissen, dürfen derartige Gründe nur von Bauern gekauft werden. In diesem Fall sollte ein ehemaliger DDR-Mastbetrieb als Nachweis dienen.