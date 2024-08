Nach Brust-OP nur einen BH mit Prothese bewilligt

Silikonbrust aus Sexshop

Doch sie lässt sich so leicht nicht entmutigen. Sie ging kurzerhand in einen Sexshop, kaufte sich dort eine Silikonbrust und nähte diese in einen Bikini, den sie schon hatte. „Aber auch das können nicht alle Betroffenen“, sagt sie. Die Gesundheitskasse reagierte auf Anfrage der „Krone“ mit folgendem Statement: „Für Brustprothesen beträgt die Mindestgebrauchsdauer zwei Jahre, in begründeten Fällen werden die Kosten vor Ablauf der Mindestgebrauchsdauer übernommen. Die Versorgung mit einem entsprechenden Badeanzug fällt nicht in die Zuständigkeit der ÖGK.“