Touristenströme verstopfen Buslinie nach Bad Ischl

Vor allem asiatische Gäste steigen hier gern ein. Ihr Zeitplan ist oft eng: Sie wollen unbedingt nach Bad Ischl, dann umsteigen und Urlaubsträume in Hallstatt erleben. Wer Glück hat, schafft es trotz des Andrangs noch in den Bus, muss aber stehen. Die Lenker sind oft schon ab Haltestellen in Gnigl mit Beschwerden konfrontiert und bekommen den ganzen Frust der Fahrgäste ab. „Wer ein Klimaticket gekauft hat, will auch transportiert werden“, erzählt eine Betroffene, dass vor allem auch umweltbewusste Fahrgäste kein Verständnis für die Überlastung haben.