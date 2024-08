Krimineller kommt frei und zündelt sofort wieder

Kellerabteil zweimal in Brand gesetzt

Nun sitzt er erneut im Landesgericht Korneuburg (NÖ) – wegen Brandstiftung. Am 9. März soll er das erste Mal ein Kellerabteil in seinem Wohnhaus in Gramatneusiedl angezündet haben, Mitte April das zweite Mal. Die Feuerwehr konnte die Brände zwar stets löschen, bevor schlimmeres passierte, für den Niederösterreicher geht es in seinem Prozess trotzdem um viel: Nicht nur muss er sich wegen zweifacher versuchter Brandstiftung verantworten, die Staatsanwaltschaft beantragt auch wieder seine Unterbringung.