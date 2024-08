Urteil des Höchstgerichts lässt die Bagger rollen

Kanalisation müsste erweitert werden

Die Anrainer seien gegen eine Erweiterung der Siedlung. „Das Bauland ist ein riesiger Lehmhügel. Für das erste Haus, das hier entsteht, mussten 400 Lkw-Fuhren Lehm wurden weggeführt und 200 Fuhren Schotter angekarrt werden. Das sieht man am Zustand der Zufahrtsstraßen“, kritisiert Domnik. Und er lässt kein gutes Haar an den Verantwortlichen in der Gemeinde: „Die Kanalisation ist nur für die 20 bestehenden Häuser ausgelegt. Für zusätzliche Häuser müsste sie erweitert werden. Die SP hat für eine Renaturierung gestimmt und lässt dann so ein großes Bauprojekt zu.“