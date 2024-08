Müllabfuhr, Wasser, Kanal und Parken werden teurer

Wien im Städtevergleich

Dennoch: Im Vergleich mit anderen Städten innerhalb und außerhalb Österreichs seien die Gebühren niedrig, heißt es. So zahlt man in Wien ab 2025 für die Entleerung eines 120-Liter-Restmüllbehälters 5,56 Euro in Eisenstadt dafür 10,93 Euro, also das Doppelte. Bei der Müllabfuhr sei Wien nach Salzburg am günstigsten in Österreich und bei den Kanalkosten liege die Haupstadt im Mittelfeld heimischer Landeshauptstädte.