Erstmals mit dabei ist im Entertainment-Team heuer mit DJ Mosaken ein weit über Österreichs Grenzen bekannter und gut gebuchter Mann an den Decks. „Ich bin schon seit meiner Jugend ein großer Fan von Streetball und habe viele Sommer auf Freiplätzen verbracht, wo ich Basketball gespielt habe. 3x3 bringt das Gefühl von Streetball auf eine neue, professionelle Ebene, was mich total begeistert. Es ist mir eine große Freude, die Spieler und Fans mit meiner Musik zu unterstützen und für die richtige Stimmung zu sorgen“, scharrt auch er schon in den Startlöchern. Der Countdown für die beste Stimmung läuft. . .