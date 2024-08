„Wir wollen ein Angebot für alle, die Sex haben“

„Illegale Prostitution: Straße ade, Web olé“, titelte die „Tiroler Krone“ kürzlich. In dem Bericht ging es um Zahlen, Daten und Fakten rund um die legale und illegale Sexarbeit in Tirol. Eine Anfragebeantwortung der beiden Landesrätinnen Astrid Mair und Cornelia Hagele (beide ÖVP) an Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger hatte diese ans Licht gebracht.