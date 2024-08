„Acht Euro für einen leeren Teller sind ein Witz!“

Steigende Kosten – höhere Preise

Dass die Preise so stark gestiegen sind, hat auch mit den höheren Kosten zu tun. Trotzdem ist die Preissteigerung etwa bei Getränken deutlich über der Inflation: „Im Schnitt lagen die Preise heuer um 4,5 Prozent höher als im Juli 2023. Die Inflation in diesem Zeitraum betrug drei Prozent“, erklärt Marktforscher Josef Kaufmann. Im Vorjahr fiel der Preisanstieg noch markanter aus. Waren es heuer 4,5 Prozent Steigerung, schnellten die Getränkepreise im Sommer 2023 in Graz gar um elf Prozent in die Höhe. Dabei lag die Inflation von Juli 2022 auf 2023 „nur“ bei sieben Prozent.