Kokain Transporte führen quer durch Oberösterreich

Geschätzte 2700 Tonnen Koka werden jährlich geerntet. Mit Rekordernten in Kolumbien, Peru und Bolivien steige der Zufluss des daraus gewonnenen Kokain nach Europa aktuell massiv an. „Drei Schmuggel-Korridore beschäftigen uns in OÖ: Die deutsche Autobahn A 3 mit ihrer Verlängerung Innkreisautobahn und Westautobahn sowie die deutsche Autobahn A 7 mit Verzweigungen in Richtung OÖ. Dazu kommt als Schmuggel-Brennpunkt die Pyhrnautobahn in Richtung Südosteuropa“, warnt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.