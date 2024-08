Arbeitskollegen Küchenmesser in die Stirn gerammt

„Ich weiß nicht, was in meinem Kopf war“

Was im ersten Moment auch für Prozesszuschauer dramatisch klingen mag, endete für das Opfer glücklicherweise glimpflich. Vor Gericht wird ein Foto der Verletzung gezeigt – ein kleiner Schnitt an der Stirn. Angeklagt ist deswegen versuchte, absichtlich schwere Körperverletzung. Zu der sich der Rumäne schuldig bekennt: „Ich weiß nicht, was in meinem Kopf war.“