Vorarlbergerin nach schwerem Crash verstorben

Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Sonntagmorgen auf der deutschen Autobahn nahe Memmingen. Ein Vorarlberger Paar kam in seinem Wagen von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Unterführung. Die Beifahrerin (56) konnte sich noch aus dem Wrack retten, verstarb dann aber noch an der Unfallstelle.