Acht Minuten zu lang geparkt – 80 Euro Strafe!

„Und das alles wegen der paar Minuten.“ Andreas Aigner ist sauer. Der Pinzgauer kaufte sich dieser Tage beim Sparmarkt in Zell am See eine Jause, stellte sein Auto am dortigen Parkplatz ab. 60 Minuten dürfen Kunden dort parken, danach droht eine Strafe von 80 Euro. So steht es auch auf mehreren Hinweistafeln. „Mir ist schon klar, dass man dort nicht ewig parken darf“, sagt Aigner.