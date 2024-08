Ex-Profi kritisch: „Reichen Bayern-Transfers aus?“

Dennoch habe Sportvorstand Max Eberl einen guten Job gemacht. Er sei genau der richtige, um den Rekordmeister wieder an die Spitze zu bringen, ist sich der Belgier sicher. „In der heutigen Zeit, in der alles in die Öffentlichkeit getragen wird, ist es deutlich schwerer, eine Saison zu planen und Transfers einzufädeln“, nimmt er Eberl deshalb in Schutz.