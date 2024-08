Schock zum Frühstück: Auto fing in Garage Feuer

Feueralarm am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel: In der Garage eines Wohnhauses ging plötzlich ein Auto in Flammen auf. Der Besitzer und andere Bewohner rückten mit dem Gartenschlauch an. Gelöscht wurde der Brand letztlich von der Feuerwehr.