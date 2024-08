Nach über zwei Jahren: Raguz gibt sein Comeback

Der 26-jährige Stürmer in Diensten von Fußball-Bundesligist Austria Wien kam am Samstag in der Regionalliga Ost beim 0:0 der Young Violets gegen den Wiener Sport-Club ab der 80. Minute zum Einsatz. In der Generali Arena wurde er dabei mit Standing Ovations auch von seinen Kollegen der Kampfmannschaft bedacht.