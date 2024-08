Mit Wolfsberg gibt es noch offene Rechnungen

Lang, lang ist es her! Am 5. Dezember 2023 durften die Altach-Fans zuletzt über einen Heimsieg ihrer Lieblinge jubeln. Damals gab es ein 3:0 gegen den späteren Absteiger Austria Lustenau. Seither sind 257 Tage vergangen, in denen die Rheindörfler neun Heimspiele bestritten haben. Davon gingen drei verloren, sechs endeten Unentschieden. Das reichte zwar schlussendlich für den Klassenerhalt, löste aber kaum Begeisterungsstürme im Schnabelholz aus. Fast symptomatisch waren in der Vorsaison die vier Spiele gegen den heutigen Gegner Wolfsberg: Obwohl die Vorarlberger in allen vier Duellen die bessere Elf waren, reichte es lediglich zu drei Remis, das letzte Duell ging vor eigenem Publikum knapp mit 0:1 verloren. Da sind also noch einige Rechnungen offen, die am Sonntag beglichen werden sollen.