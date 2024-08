Warum Kaiseradlern das Weinviertel „suspekt“ ist

Regen dämpft romantische Adler-Gefühle

Die Situation in Niederösterreich lässt den Fachmann die Stirn in Sorgenfalten legen: „Während im Burgenland durchschnittlich 2,2 Jungvögel pro Brutpaar gezählt wurden, waren es in Niederösterreich nur 1,45.“ Doch nicht immer ist der Mensch daran schuld. Laut Schmidt dürften sich auch die nassen Witterungsbedingungen im Mai auf den Bruterfolg ausgewirkt haben: „Vor allem junge Kaiseradlerpaare waren davon betroffen.“ Im Nordburgenland, wo ältere, erfahrene Paare brüten, sei das unfreundliche Wetter weniger ins Gewicht gefallen.