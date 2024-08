„Man muss bereit sein, aktiv mitzuhelfen“

In der heutigen Zeit leiden immer mehr Menschen unter finanzieller Not. Wie merkt das der Lions Club?

Um die steigenden Nöte entsprechend bedienen zu können, müssen wir wachsen. Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder ist fortgeschritten, daher möchten wir auch jüngere Menschen für unsere Organisation gewinnen. Wir haben in Vorarlberg das Glück, dass unsere Clubs sehr aktiv und genügend Gelder vorhanden sind. Es gibt viele Menschen mit Nöten und Sorgen. Leider können wir nicht in allen Fällen finanziell helfen. Aber wir sind auch beratend tätig. Wir haben Banker, Anwälte oder Ärzte als Mitglieder, die gerne Tipps geben, wie eine schwierige Situation in den Griff zu bekommen ist.