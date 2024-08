„Eine Menge Spieler“: Chelsea-Kader amüsiert Pep

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola hat sich anlässlich des Auftakts zur neuen Premier-League-Saison auch über die Kadersituation von Konkurrent Chelsea geäußert. Er wolle nicht sagen, was andere Teams tun sollen, so Guardiola, amüsant findet er die Situation aber wohl doch. „Sie haben schon eine Menge Spieler“, so der Trainer-Fuchs.