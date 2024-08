Pkw-Lenkerin krachte auf Kreuzung in Rettungswagen

Die 19-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land war am Freitag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gaswerkstraße in Richtung Dreschnigstraße unterwegs, als sie in den dort befindlichen Kreuzungsbereich einfuhr, ohne an der Haltelinie zu stoppen. Dabei donnerte die junge Frau in einen Rettungswagen, der auf der Dreschnigstraße in Richtung Klagenfurter Straße fuhr.