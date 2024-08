„Ich gebe nie auf, bin ein Gewinnertyp!“

Geheult wie ein Schlosshund

Niederlagen hasst „Gazi“ naturgemäß wie die Pest. „Da werde ich schnell sauer, bin ich auch ein Hitzkopf. Laut werde ich in der Kabine aber nur, wenn ich damit der Mannschaft helfen kann. Sonst reflektiere ich vielmehr meine Leistung“, sagt der Ex-Bulle, der nach dem Meistertitel wie ein Schlosshund heulte: „Das war ja auch der schönste Tag in meiner Karriere, das Größte, was ich je erreicht habe. Ich realisiere erst jetzt immer mehr, was uns da gelungen ist.“ Heute Samstag soll den Schwarzen ein Dreier bei „Lieblingsgegner“ Klagenfurt gelingen.