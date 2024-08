Werden Pensionisten in Österreich benachteiligt?

Ob in Bezug auf die Pensionszahlungen, Zugang zum öffentlichen Leben oder allgemeine Lebensqualität: Wo ist die Situation für Pensionistinnen und Pensionisten verbesserungswürdig? Welche Erfahrungen haben Sie mit Altersdiskriminierung gemacht? Was braucht es, um als Gesellschaft besser auf die Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen eingehen zu können? Und schlussendlich: Haben Sie auch Positiv-Beispiele für das Zusammenarbeiten von Jüngeren und Älteren in Österreich? Was immer Sie dazu zu sagen haben, schreiben Sie es uns gern in die Kommentare, wir freuen uns auf Ihre Wortspenden.