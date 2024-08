Nach Doue-Drama: Klare Transfer-Ansage von Eberl

Könnte noch Abgänge geben

Nachdem mit dem Spieler angeblich alles klar ist, wurde nach dem Doppelwechsel von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui zu Manchester United eigentlich auch ein Durchbruch in den Verhandlungen mit Leverkusen erwartet. Allerdings scheint der Rekordmeister in der Angelegenheit nun eher zurückzurudern. Ein Wechsel von Tah zu Bayern in den kommenden Wochen ist derzeit aber trotz der Ansage von Eberl immer noch eine realistische Option.