Neue Brücke sorgt für blutige Radler-Knie

Wo im Ernstfall sehr viel Wasser schnell abfließen soll, muss genug Platz sein. Das mag unter der neuen Brücke in Furth bei Göttweig zwar der Fall sein – aber benützbar sollte die Querung für alle Bürger sein. Und das ist noch nicht alles, was das eigentlich verbindende Objekt zum Streitgrund Nummer 1 in der Gemeinde macht.