Nach Träumen von Bedürftigen nun eigenen erfüllt!

„Ein großes Stadion direkt am Strand, Wind und Sonne – Beachvolleyball in Reinkultur!“ Flo Schnetzer hat allen Grund zum Strahlen, geht für den Beachvolleyball-Profi vom Attersee doch heute ein Traum in Erfüllung: Mit 34 Lenzen schlägt er in Den Haag (Nl) erstmals bei einer EM auf! „Es war öfter knapp, sollte aber nie sein. Umso schöner ist es, dass es jetzt klappt“, sagt der Unteracher. Der jahrelang Bedürftigen Wünsche erfüllte, auch wenn er es nicht an die große Glocke hängte.