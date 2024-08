Verletzungsupdate von unseren ÖFB-Legionären

In Deutschlands 2. Liga fehlt aktuell Florian Kainz wegen einer Sprunggelenkverletzung. In Italien musste Marko Arnautovic pausieren und wird den Saisonstart von Inter Mailand am Samstag beim FC Genoa voraussichtlich versäumen. Der Routinier zog sich in der Vorbereitung eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, soll laut Berichten aber bald wieder fit sein. Unklar ist die Zukunft von Alexander Schlager in Salzburg. Der Torhüter, der die EM mit einer Meniskusverletzung verpasst hatte, steht wieder im Training, hat es bis dato aber nicht in den Kader geschafft. Den Status als Nummer eins bei Salzburg hat Schlager an Neo-Kapitän Janis Blaswich verloren.