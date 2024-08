Krsko ist gefährlicher als ukrainisches AKW

Keine guten Nachrichten kamen in den vergangenen Tagen aus europäischen Atom-Ländern: In der Ukraine stand der Kühlturm des Kraftwerks Saporischschja in Flammen, in der Schweiz wurde der Meiler Beznau nach einer Fehlfunktion automatisch abgeschaltet. In Österreich haben wir zum Glück keine Atomkraftwerke – aber was passiert, wenn anderswo etwas passiert?