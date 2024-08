Alkolenker ohne Schein riss Pensionisten aus Leben

Lenker mit 1,8 Promille im Blut

Im Ermittlungsverfahren kam schließlich ans Licht: Der Autofahrer hatte nicht nur 1,8 Promille im Blut, sondern besaß nicht einmal einen gültigen Führerschein. Was den 44-Jährigen geritten hatte, an jenem Abend den Dienstwagen seines Arbeitgebers in Betrieb zu nehmen, wusste der Angeklagte bei der Verhandlung im Landesgericht Innsbruck selbst nicht so wirklich zu beantworten.