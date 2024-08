Wiener Stadtgärtner bricht bei Hitze tot zusammen

900 bis 1000 Einsätze pro Tag

Ob Hitze oder andere Ursache – die Wiener Berufsrettung verzeichnet derzeit 900 bis 1000 Einsätze pro Tag. „Nicht mehr als sonst“, meint MA-70-Sprecherin Corina Had. Warum das so ist, darüber kann nur spekuliert werden. Weil viele auf Urlaub und nicht in der Stadt sind? Oder weil die meisten Menschen mittlerweile die Hitzetipps befolgen: Viel trinken (aber nicht Alkohol), keine Anstrengungen im Freien oder nur zu Randzeiten, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.