Immobilienpreise um zehn Prozent gesunken

Wohnungen in Klagenfurt teurer geworden

Auch in den vergangenen zwei Jahren vom dritten Quartal 2022 bis zum zweiten Vierteljahr 2024 gab es laut Raiffeisen durchaus Bezirke, in denen Wohnungen nicht billiger sondern teurer geworden sind. Neben dem 1. Bezirk in Wien (+2,4 Prozent) traf das auf Klagenfurt (+3,8 Prozent) und Villach in Kärnten (3,0 Prozent) sowie auf Kufstein in Tirol (0,9 Prozent) zu. Diesen Bezirken stehen jedoch ungleich mehr gegenüber, in denen der Quadratmeter einer Eigentumswohnung mitunter spürbar billiger geworden ist.