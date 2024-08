Nach Stromausfall: Kunde muss Schaden zahlen

Alles begann damit, dass in Ried im Traunkreis Straßenarbeiten gemacht wurden. Am 16. Juli gab es ein kleines Missgeschick: Ein Bagger beschädigte ein Kabel. Der Strom in der Straße wurde abgestellt, das Problem behoben. „Fünf Minuten später nahm meine Frau aus dem Schaltkasten in unserem Haus ein zischendes Geräusch und Brandgeruch war. Gleichzeitig fiel im Haus der Strom aus“, erzählt Anrainer Josef S. (58).