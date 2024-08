Carmen Geiss: „Konnte nicht mehr gehen & sprechen“

Denn sie habe vorerst an „Durchfall und Erbrechen“ gelitten, „doch als am nächsten Tag alles genauso schlimm war – oder schlimmer wurde – und ich gar nicht mehr in der Lage war, zu gehen oder sprechen zu können, hab‘ ich mir gedacht, okay, ich geh‘ doch mal ins Krankenhaus“, schilderte Carmen Geiss, wie erschreckend schlecht es ihr tatsächlich ging.