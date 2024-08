Sekundenschlaf und Fahrerflucht: Unfälle in Tirol

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle gab es in den vergangenen Stunden in Tirol zu beklagen. In St. Anton (Bezirk Landeck) krachte eine Lenkerin (47) gegen eine Grüninsel eines Kreisverkehrs. In Tarrenz (Bezirk Imst) kollidierte ein Mopedlenker mit einer Fußgängerin (48) und fuhr davon.