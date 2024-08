Khelif: Rechtliche Schritte gegen Hasskommentare

In dem Schreiben kündigte der Anwalt eine Beschwerde wegen Cybermobbings bei der dafür zuständigen Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft an. Die strafrechtlichen Ermittlungen sollen klären, wer die „frauenfeindliche, rassistische und sexistische Kampagne“ initiiert und wer sie angeheizt habe, heißt es in der Mitteilung. Diese werde als „der größte Makel dieser Olympischen Spiele bleiben“.