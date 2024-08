Vorfreude auf Opernstudio mit Brigitte Fassbaender

Von 1999 bis 2012 war Fassbaender Intendantin des Tiroler Landestheaters und bewies dort eindrücklich, dass bestes Musiktheater auch (fast) ohne Stars und ohne Regiemätzchen möglich ist: „Provinz ist keine Gegebenheit, sie findet nur in den Köpfen statt“, meinte sie damals in einem der Interviews, die die Schreiberin dieser Zeilen mit ihr machen durfte, und die nahezu lebenslang herausragende Erinnerungen an Brigitte Fassbaender mit sich trägt. Etwa an die Anfängerjahre in München, wo Brigitte Fassbaender als „Dritte Rheintochter“ durch Günter Rennerts „Ring“ schwebte oder in Strauss’ „Rosenkavalier“ in der kleinen Rolle der Annina Aufmerksamkeit erregte.