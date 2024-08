Frau musste mit Heli aus Klamm geborgen werden

Die Einsatzkräfte mussten danach selbst in Canyoning-Ausrüstung ausrücken und in die Klamm steigen, um zur verletzten Person zu gelangen. Auch die Bergrettung wurde hinzugerufen. Sie stieg von der Wiestallandesstraße mittels Seil in die Klamm ab und unterstütze dort die Feuerwehrkräfte.