Harte (Polit-)Wortgefechte um Grundstücksverkauf

Zur „Vorgeschichte“

Die Gemeinde Gänserndorf hat einen Besitz in Klosterneuburg 2019 um 230.000 Euro an den damalig dort regierenden Stadtchef Stefan Schmuckenschlager „verramscht“, wie es die FPÖ formuliert. Denn dieser hat den Besitz nun um 960.000 Euro zum Verkauf angeboten. „Es grenzt an ein Wunder, wie sich der Wert so schnell vervierfachen konnte“, kommentiert die SPÖ und folgert: „Da hat ein ÖVP-Mann einem anderen einen großen Gefallen getan.“