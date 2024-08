Bullen-Defensive hat noch viel Luft nach oben

Bei den bisher erhaltenen drei Gegentoren machten Abwehrboss Samson Baidoo und Co. nicht unbedingt die beste Figur. Und auch sonst war auffällig, dass die Gegner sowohl beim 3:2-Sieg beim GAK als auch beim 2:1-Erfolg gegen Twente immer wieder relativ leicht zu Chancen kamen. Gerade für die Partien auf der internationalen Bühne ist in der Verteidigung eine Steigerung notwendig. Die aktuelle Stamm-Viererkette – Dedic, Baidoo, Blank (fällt verletzungsbedingt für ein, zwei Wochen aus), Terzic – hat ein Durchschnittsalter von nur 21 Jahren, der echte Leader, wie es Pavlovic war, fehlt. Es wäre nicht verkehrt, wenn die Bullen am Transfermarkt noch einmal aktiv werden würden und einen Mann mit etwas mehr Routine für die Defensive ins Bott holen.