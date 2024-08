„Sturm kann die ekligste Mannschaft der Liga sein“

Bereit für den Kampf sind die Hartberger auf jeden Fall. „Der Kader ist gut gelungen. Wir werden noch brauchen, aber bei vielen unserer Spieler wird man erst später sehen, wie gut sie sein können. Das wissen die teils wohl selbst noch nicht. Jetzt müssen sie alles in ihre Ebtwicklung investieren. Schau dir den Sangare (Anm. letzte Saison in Hartberg) an, der jetzt einer der Besten bei Rapid ist“, so der Oststeirer, dessen Herz ja bekanntlich als früherer Kurvengänger ein bisserl für den SK Sturm schlägt. Trotz Champions-League-Jahr bleibt „Heili“ aber Klagenfurt fern. „Das ist nichts für mich. Aber die Champions League als steirisches Team ist was ganz Besonderes. Beim ersten Mal unter Osim war ich ja leider noch zu klein, da war ich gerade zwei, drei Jahre alt...“ Jetzt steht er selbst gegen die Champions-League-Fighter am Feld!