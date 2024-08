Mopedfahrerin verletzt am Boden liegen gelassen

Die junge Frau hatte sich gegen 14.20 Uhr mit ihrem Moped auf der Höchsterstraße in die Linksabbiegespur Richtung Josef-Ganahl-Straße eingeordnet, da wurde ihr Zweirad wie aus dem Nichts an der rechten Seite von einem Pkw touchiert. Die Frau kam zu Sturz und zog sich beim Aufprall diverse Blessuren und Prellungen zu. Der unbekannte Autofahrer verhielt sich wenig vorbildhaft: Statt sich um die Leichtverletzte zu kümmern, stieg er aufs Gas und trat die Flucht an.